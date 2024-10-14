فينجادا يتحدث للنسخة العربية لموقع GOAL عن المنتخب السعودي ودوري روشن

كشف المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عن رأيه في مستوى الأخضر حاليًا، وتوقعاته لمستقبله خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رأيه في صفقات دوري روشن السعودي العالمية، خلال تصريحات خاصة للنسخة العربية لموقع GOAL.

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فينجادا تولى مهمة تدريب منتخب السعودية خلال الفترة من 1996، في أول تجربة له خارج أوروبا، بعدما تولى تدريب منتخبات البرتغال الأساسي وتحت 20 عامًا وتحت 23 سنة.

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وقال المدرب البرتغالي خلال تصريحاته مع GOAL: "علينا أن نعترف بأن الهزيمة أمام اليابان تأتي في خط النتائج الأخيرة غير الجيدة منذ كأس آسيا، وأيضًا التعادل في جدة مع إندونيسيا والفوز على الصين 2-1 في آخر لحظة".

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وأضاف: "من الصعب على المدرب اختيار اللاعبين في المنتخب السعودي، لأن العديد منهم لا يلعبون مع فرقهم بسبب العدد الكبير من الأجانب في فرقهم بدوري روشن، ولذلك لا يوجد إيقاع أو كثافة".

وواصل فينجادا: "تحدثت في يناير الماضي وتوقعت هذا الأمر، قلت إن ما يحدث في دوري روشن من ضم لاعبين مميزين، جيد للإعلام ولتعزيز البطولة، ولكنه لن يجلب أفضل النتائج لتطوير كرة القدم السعودية، وفي المستقبل سيكون الأمر أسوأ لأن اللاعبين الشباب لا يحصلون على فرصة للعب والتطور مع فرقهم".

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وبعد سؤاله عن رأيه في مانشيني، قال نيلو: "أي مدرب يعيش على النتائج، وبالتأكيد ليس من السهل تحقيق النتائج التي حققتها السعودية، وروبرتو لديه اسم كبير والنتائج التي حققها في أوروبا سواء مع إيطاليا بتحقيق اليورو، أو إنجازاته مع مانشستر سيتي وإنتر".

وتابع: "كرة القدم الآسيوية والسعودية هي نفس الشيء فهي جزء من العالم، ولكن ثقافة اللاعبين المحليين مختلفة تمامًا، وأعلم ما أقوله لأنني كنت مدربًا للمنتخب السعودي في الفترة من 1996 إلى 1997".

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وتحدث نيلو عن رأيه في الصفقات العالمية في دوري روشن، حيث قال: "كرة القدم لا يمكن أن تكون تجارة فقط، ولكن ستشاهد بعد 3 سنوات، ستنتهي موجة جلب لاعبين أجانب عالميين في الدوري السعودي، وهناك اللاعبون الجيدون حاليًا، ولكن البعض لا يلعب بانتظام مع أنديتهم".

واختتم فينجادا تصريحاته قائلًا: "لا تنسَ أن السعودية كان هو المنتخب الوحيد الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، ومن المهم تعزيز تطوير الشباب والتطلع إلى المستقبل".