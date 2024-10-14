"لاعبو النصر تفوقوا عليه!" .. وزير الرياضة يكشف عن "ميزة" تعلمها زملاء كريستيانو رونالدو منه

الصفقة الأضخم في تاريخ كرة القدم السعودية..

كشف سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن "ميزة" تعلمها نجوم عملاق الرياض نادي النصر، من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

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الفيصل أشار في جلسة حوارية اليوم الإثنين، إلى أن رونالدو كان "أول الواصلين" لمقر نادي النصر؛ وذلك في الحصة التدريبية الأولى له، بعد الانضمام إلى الفريق.

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وأوضح وزير الرياضة السعودي أنه في اليوم التالي مباشرة، تفوق لاعبو النصر على الأسطورة البرتغالية، حيث حرصوا على الوصول إلى تدريبات الفريق الأول "قبله"؛ ليثبتوا له مدى احترافيتهم.

وشدد عبدالعزيز بن تركي الفيصل على أن صفقة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة؛ لها "فوائد" عديدة للغاية، خاصة للاعب المحلي السعودي.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي، يعمل حاليًا من أجل تجديد عقد رونالدو مع الفريق النصراوي؛ حيث عقد اجتماعًا مع اللاعب والإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، وممثل عن وزارة السياحة، للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الأمر.