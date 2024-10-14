"بعد ارتباط اسمه بتدريب الأهلي" .. روي فيتوريا يقترب من هذا الفريق السعودي!

حقق نتائج جيدة في فترته مع نادي النصر..

اقترب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من العودة إلى دوري روشن للمحترفين مجددًا، خلال الأيام القادمة.

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فيتوريا تولى تدريب الفريق النصراوي، في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020؛ حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، اقتراب نادي القادسية السعودي من حسم التعاقد مع فيتوريا؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحفية كشفت عن عقد مسؤولي القادسية، "اجتماعًا" مع المدير الفني البرتغالي، خلال الأيام القليلة الماضية، للاتفاق على تفاصيل العقد؛ استعدادًا لإقالة المدرب الإسباني ميتشيل جونزاليس.

وعلى الرغم من أن فيتوريا هو الأقرب؛ إلا أن الصحيفة أكدت أن هناك خيارين أخريين، يعمل عليهما نادي القادسية، لقيادة الفريق الأول - دون ذكر اسميهما -.

ولا يرتبط فيتوريا البالغ من العمر 54 سنة، بعقد مع أي فريق؛ منذ الرحيل عن منتخب مصر الأول لكرة القدم، في فبراير من عام 2024.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية "المركز السادس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، وبفارق 8 نقاط عن الهلال "المتصدر".

جدير بالذكر أن اسم روي فيتوريا، ارتبط بقوة بتدريب النادي الأهلي السعودي، في الفترة الماضية؛ خلفًا للمدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، الذي لا يزال مستقبله مجهولًا - حتى الآن -.