أخبار النصر اليوم | بروزوفيتش يرفض قرار بيولي، وتفاصيل اجتماع القمة مع كريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"فخور بصداقتك" .. رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لرافائيل نادال بعد اعتزاله
تعرف على رسالة رونالدو إلى نادال بعد اعتزاله
إنذار طبي لسالم الدوسري وثنائي النصر بـ"الإصابة" أمام اليابان .. وأفضل موعد لعودة سلطان الغنام!
قبل قمة الجوهرة المشعة بين السعودية واليابان..
من أجل العودة بقوة .. مارسيلو بروزوفيتش يرفض قرار ستيفانو بيولي!
النجم الكرواتي يُريد استغلال فترة التوقف أفضل استغلال
"يحضر مباريات هذا الفريق دائمًا" .. المريسل يكشف ميول رئيس النصر الجديد الكروية
بعد قرار وزارة الرياضة بتعيين عبد الله الماجد رئيسًا للنصر..
"هوليوود تنادي" .. نجم فرنسا السابق يرشح رونالدو لفريق درجة ثالثة في إنجلترا!
هل سيعود رونالدو إلى إنجلترا مرة أخرى؟
قبلة وتجاهل مع غضب وصداقة .. تجربة الاتحاد كفيلة لتبرئة حمدالله من اتهامات النصر وجماهيره!
حمد الله الاتحاد نجح في تبرئة حمد الله النصر!
الاتفاق اقترب .. تفاصيل "اجتماع القمة" لتجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر
الاسم الأكبر في تاريخ الدوري السعودي..
ماني يوضح فرص النصر في التتويج بلقب الدوري .. ويؤكد: المنافسة أصبحت أصعب لهذا السبب!
ماني أصبح سلاحًا فتاكًا للنصر في الموسم الحالي..
"كريستيانو رونالدو الأول ومركز متأخر لليونيل ميسي" .. أوتافيو يفاجئ الجماهير بقائمة الأفضل في التاريخ
قائمة الـ10 الأفضل في التاريخ بـ"عيون أوتافيو"
"كواليس تحوله من فرنسا إلى إسبانيا" .. إيمريك لابورت يخرج عن صمته
اللاعب كتب المجد مع إسبانيا باعتلاء عرش أمم أوروبا 2024..
"الهلال عاقبني وأعوض خسائري ضد رونالدو!" .. كوليبالي يتحدث عن سخرية المنافسين وشخصية البليهي
ماذا قال خاليدو كوليبالي؟!..
رئيس النصر الجديد .. وزارة الرياضة السعودية "تعين" خليفة إبراهيم المهيدب أخيرًا
إغلاق واحد من أهم الملفات داخل نادي النصر..
الإيرانيون اختاروا الملعب الجديد بالفعل .. الاتحاد الآسيوي يُقرر نقل مباراة الاستقلال والنصر إلى أرض محايدة
حُسم أمر المباراة الجدلية أخيرًا