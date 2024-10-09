رئيس النصر الجديد .. وزارة الرياضة السعودية "تعين" خليفة إبراهيم المهيدب أخيرًا

إغلاق واحد من أهم الملفات داخل نادي النصر..

أخيرً وبعد طول انتظار.. حسمت وزارة الرياضة السعودية، ملف "خليفة" إبراهيم المهيدب، على رأس مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية".

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المهيدب "استقال" من رئاسة النصر، في أغسطس الماضي، بعد شهرين فقط من تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي؛ وذلك بسبب خلافات مع الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، حول الصلاحيات.

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وبعد استقالة المهيدب.. كلفت وزارة الرياضة، عبدالعزيز العمران برئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، بشكل مؤقت ولحين تعيين رئيس جديد.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، موافقة وزارة الرياضة على تعيين عبدالله الماجد، رئيسًا جديدًا لنادي النصر.

الماجد وهو رئيس شركة شرفة القابضة، كان قد قدم أوراق اعتماده كعضو لمجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، في الشهر الماضي، تمهيدًا للترشح على منصب رئاسة النادي؛ وهو ما تحقق الآن حسب ما ذكره العنزي.

جدير بالذكر أن النصر الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"، انتفض بقوة مؤخرًا؛ بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم "خلفًا" للبرتغالي لويس كاسترو.