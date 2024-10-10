"هوليوود تنادي" .. نجم فرنسا السابق يرشح رونالدو لفريق درجة ثالثة في إنجلترا!

هل سيعود رونالدو إلى إنجلترا مرة أخرى؟

يبدو أن رحلة كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي قد لا تكون الأخيرة له في مسيرته، حيث هناك محاولات من أحد الأندية في إنجلترا لضمه!

رونالدو يبلغ من العمر 39 عامًا، وينتهي عقده مع النصر بنهاية الموسم الحالي، وتشير بعض التقارير إلى رغبة النادي في تجديد التعاقد معه.

واقترح ويليام جالاس نجم فرنسا السابق خلال تصريحات لموقع "برايم كازينو" أن يقوم نادي ريكسهام الويلزي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي بضم كريستيانو رونالدو.

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ويمتلك ريكسهام الممثلان في "هوليوود" رايان رينولدز وروبرت ماكيلهيني، ويحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، خلف برمنجهام سيتي.

وقال جالاس للموقع: "كل شيء ممكن في كرة القدم الحديثة، ولن يفاجئني انضمام رونالدو إلى ريكسهام، لأن المال يتحدث، ورأينا أنه لا يوجد شيء مستحيل هذه الأيام. نرى لاعبين شباب يذهبون إلى السعودية، بينما كانوا ليغادروا أوروبا في الماضي".

وأضاف: "لاعبو كرة القدم والأندية مهووسون الآن بعلاماتهم التجارية ورعاتهم، ويمكنهم جمع الكثير من المال، وليس فقط من أجورهم في أنديتهم. الآن كل شيء يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والحصول على ملايين من المتابعين. كل من ريكسهام ورونالدو لديهما ملفات تعريف ضخمة، فلماذا لا تتم الصفقة؟".

واختتم ويليام جالاس تصريحاته قائلًا: "رونالدو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، فهو منتج وما زال يسجل الكثير من الأهداف على أرض الملعب، وسيكون هناك العديد من الأندية التي ستظل سعيدة بوجوده".