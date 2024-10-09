ساديو ماني يوضح فرص النصر في التتويج بلقب دوري روشن .. ويؤكد: المنافسة أصبحت أصعب لهذا السبب!

ماني أصبح سلاحًا فتاكًا للنصر في الموسم الحالي..

أعرب السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في دوري روشن للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

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ماني البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ حيث لم يقدّم المستوى المأمول منه في موسمه الأول؛ وسط شائعات عديدة استمرت طوال الميركاتو الصيفي، برحيله إلى فريق سعودي آخر، أو مغادرة دوري روشن بالكامل.

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لكن.. النجم السنغالي استعاد مستواه الرائع، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 5 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. قال ماني في تصريحات مع الموقع الرسمي للرابطة السعودية المحترفة: "يُمكن للجميع مشاهدة المستوى المثير للإعجاب في دوري روشن.. هذا الأمر كان واضحًا منذ الموسم الماضي، وزاد في العام الرياضي الحالي".

وشدد ساديو ماني على أن جميع الأندية السعودية، دعمت نفسها بشكل قوي في الموسم الرياضي الحالي؛ الأمر الذي يعطيها القدرة على التنافس على كافة الألقاب والبطولات.

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وعن فرص النصر في التتويج بلقب الدوري.. اعتبر ماني أن الأمر مبكر للحديث عن ذلك، موضحًا أن فريقه سيسير خطوة بخطوة، وسيتعامل مع كل مباراة على حدى، حتى الوصول إلى خط النهاية.

وعلى الرغم من ذلك؛ لم يخفِ نجم نادي النصر أن فريقه يسعى لأن يكون بطلًا لجميع المسابقات التي يتنافس عليها، في الموسم الرياضي الحالي؛ قائلًا: "هذا هدفنا جميعًا".

وأخيرًا.. اعترف ماني بأن الحديث عن دوري روشن السعودي للمحترفين، زاد كثيرًا في معسكر منتخب بلاده، نظرًا لتواجد العديد من اللاعبين السنغاليين المحترفين في المملكة، وبسبب قوة المسابقة وانتشارها عالميًا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين، وبفارق نقطة عن الاتحاد "الوصيف"، و4 نقاط عن الهلال "المتصدر".