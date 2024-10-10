"فخور بصداقتك" .. رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لرافائيل نادال بعد اعتزاله

تعرف على رسالة رونالدو إلى نادال بعد اعتزاله

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، على توجيه رسالة خاصة إلى لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، بعدما أعلن اعتزاله اللعبة اليوم الخميس.

ونشر نادال عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو يُعلن فيه عن انتهاء مسيرته مع عالم التنس، موجهًا الشكر لجماهيره بكل لغات العالم.

وقام رونالدو بالتعليق على الفيديو قائلًا: "لقد ألهم تفانيك وموهبتك المذهلة الملايين حول العالم، لقد كان شرفًا لي متابعة رحلتك وأن أتمكن من اعتبارك صديقًا لي، تهانينا على هذه المسيرة المذهلة واستمتع باعتزالك".

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وتربط علاقة صداقة قوية بين رونالدو ونادال منذ أن كان لاعب النصر الحالي لاعبًا في ريال مدريد، حيث قال رافائيل من قبل أن رونالدو بمثابة رفيق وزميل له".

ويستعد رونالدو حاليًا مع منتخب بلاده البرتغال لمواجهتي بولندا وإسكتلندا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.