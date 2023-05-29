أخبار النصر اليوم| إهانة ماجد عبد الله ومفاجأة كريستيانو رونالدو وصفقة غير متوقعة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 29 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023.

موت أم عزل من المنصب؟ .. "لماذا تم منع توجيه الدوري إلى النصر وكريستيانو رونالدو"

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، على حساب النصر (اقرأ التفاصيل).

بعد زيارة الرياض .. النصر يستعد لـ"خطف" صفقة ياسر المسحل

يعمل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على خطف أحد الأسماء التدريبية، التي ارتبطت بقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم (اقرأ التفاصيل).

مفاجأة سارة لكريستيانو رونالدو بعد نهاية الموسم المخيبة مع النصر

لم تكن نهاية الموسم سعيدة لنجم النصر، كريستيانو رونالدو، بعدما خسر لقب دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة وغادر الملعب مصابًا قبل دقائق من النهاية (اقرأ التفاصيل).

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

يستضيف استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر والفتح، والتي تقام لحساب الجولة 30 في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي (اقرأ التفاصيل).

"يا فاشل، وأسطورة المُطبلين؟" .. جمهور النصر يُهين ماجد عبد الله بعد تهنئته للاتحاد

اعترف ماجد عبد الله أسطورة النصر باستحقاق الاتحاد للقب دوري روشن السعودي وقدم التهنئة للنادي وجمهوره على هذا الإنجاز، لكن ذلك عرضه لإهانات كبيرة من النصراويين (اقرأ التفاصيل).

كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة النصر والفتح

يستعد النصر لخوض آخر مباريات الموسم في دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح على ملعبه الأول بارك مساء الأربعاء القادم، وهو اللقاء الذي قد يغيب عنه نجمه كريستيانو رونالدو (اقرأ التفاصيل).