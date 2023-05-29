كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة النصر والفتح

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-NassrGetty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

النصر خسر لقب دوري روشن بالفعل

يستعد النصر لخوض آخر مباريات الموسم في دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح على ملعبه الأول بارك مساء الأربعاء القادم، وهو اللقاء الذي قد يغيب عنه نجمه كريستيانو رونالدو.

النجم البرتغالي لم يُكمل مواجهة الاتفاق الأخيرة حتى النهاية وغادر الملعب عند الدقيقة الـ84، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية أنه من طلب الخروج بعدما شعر بآلام في العضلة الضامة.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني سيتسلم التقرير الطبي الخاص بالدون من نظيره الطبي اليوم الإثنين وبناءً عليه سيُحدد إمكانية مشاركته في لقاء الفتح من عدمها.

النصر يخوض اللقاء دون أي أهمية، حيث خسر اللقب رسميًا لصالح الاتحاد بعد فوز الأخير على الفيحاء في الجولة الماضية، وقد ضمن كذلك إنهاء الموسم وصيفًا فيما يتواجد الهلال ثالثًا.

يُشار إلى أن رونالدو استطاع إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين خلال 16 مباراة له مع النصر في جميع بطولات الموسم.

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