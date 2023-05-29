بعد زيارة الرياض .. النصر يستعد لـ"خطف" صفقة ياسر المسحل

النصر يرى إنه المدرب المناسب لقيادة كريستيانو رونالدو

يعمل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على خطف أحد الأسماء التدريبية، التي ارتبطت بقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

النصر أقال المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى الكرواتي دينكو إيليتشيتش، حتى التعاقد مع مدرب جديد، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "todofichajes"، بدأت الإدارة النصراوية، محادثات مع المدير الفني البرازيلي تيتي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم القادم.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي النصر، يروا بأن تيتي؛ هو المدرب المناسب لقيادة كتيبة النجوم في الفريق الأول، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن اسم المدير الفني البرازيلي، ارتبط في وقتٍ سابق بتدريب الهلال، إلا أن مصادر "جول"، أكدت على أن زيارته الأخيرة إلى الرياض، كانت بهدف التفاوض مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل؛ لتدريب منتخب السعودية الأول.