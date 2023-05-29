ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الجولة 30 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر والفتح، والتي تقام لحساب الجولة 30 في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة من أجل إنهاء موسمه بأفضل طريقة ممكنة، بعد خيبة الأمل التي تلقاها بفقدان فرصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي في الأمتار الأخيرة لصالح الاتحاد.

أما الفتح، الضيف، فقد تعادل أمام ضمك في الجولة الماضية، وضمن تحقيق المركز السادس في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، مهما كانت نتيجة باقي مباريات الجولة الأخيرة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا النصراويين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يعلن نادي النصر بعد عن طرح تذاكر مباراته أمام الفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23، لكنها ستُطرح عبر منصة victoryarena.

وسيكون عليك التسجيل في الموقع قبل إكمال عملية شراء التذاكر عند طرحها.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

في الغالب تتراوح أسعار التذاكر على ملعب "الأول بارك" خلال موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي بين 30 ريالًا إلى 12 ألف ريال حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئة السعر A 70 ريالًا سعوديًا B 35 ريالًا سعوديًا C (أفراد) 30 ريالًا سعوديًا D (أفراد) 35 ريالًا سعوديًا الواجهة الشمالية E 35 ريالًا سعوديًا الواجهة F 70 ريالًا سعوديًا الواجهة G 100 ريال سعوديًا الواجهة H 70 ريالًا سعوديًا الواجهة الجنوبية I 70 ريالًا سعوديًا Block J 70 ريالًا سعوديًا J 70 ريالًا سعوديًا Block K 70 ريالًا سعوديًا K 70 ريالًا سعوديًا Block L 70 ريالًا سعوديًا جالري لاونج (N) 675 ريالًا سعوديًا جالري لاونج + 750 ريالًا سعوديًا جالري لاونج (S) 675 ريالًا سعوديًا بلاتينم لاونج 1200 ريال سعودي سبورت لاونج (N) 500 ريال سعودي سبورت لاونج (S) 500 ريال سعودي سبورت تراس N 6000 ريال سعودي سبورت تراس S 6000 ريال سعودي التراس من شرفة 12000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الفتح الأربعاء 31 مايو 2023

21:00 السعودية ومصر SSC الأول بارك