موت أم عزل من المنصب؟ .. "لماذا تم منع توجيه الدوري إلى النصر وكريستيانو رونالدو"

بعد الحديث عن التآمر لمصلحة نادي النصر.. تغريدة جديدة تثير الجدل في الشارع السعودي

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، على حساب النصر.

الاتحاد توّج باللقب التاسع في تاريخه، بمسابقة الدوري السعودي؛ بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0)، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 29 "قبل الأخيرة".

وكتب الدويش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كان الدوري موجّه لفريق الدون - كما زعموا - ولكنه ذهب لفريق آخر"؛ في إشارة إلى الأحاديث التي زعمت بوجود مؤامرة لتتويج النصر وأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو باللقب.

وطرح الإعلامي الرياضي، عدة تساؤلات؛ بالقول: "ما الذي حدث.. مات الموجِّه؟، عُزل من منصبه؟، إذا لم يمت ولم يُعزل لماذا تخلّى عن نصره؟، تغريدة خوّفته فتوقّف؟".

واختتم محمد الدويش، تغريدته المثيرة؛ بالقول: "ودي أصدق بس قوية.. قوية!".