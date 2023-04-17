أخبار النصر اليوم | إنجاز مخجل وهجوم قوي على مسلي آل معمر قبل ديربي الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الـ17 من أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ17 من أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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العمري جاهز

تأكدت جاهزية عبد الإله العمري؛ مدافع النصر، لخوض الديربي غدًا، بعدما شارك في المران الجماعي للفريق.

اللاعب خضع لجلسة علاجية مكثفة قبل المشاركة في التدريبات، ثم انضم لزملائه بشكل طبيعي، دون الشعور بأي آلام في الفخذ، حيث موضع إصابته الأخيرة.

إقبال مخيب

أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه لم يتم بيع إلا 49% فقط من تذاكر الديربي بين الهلال والنصر.

ويأتي الإقبال الضعيف على التذاكر في ظل ارتفاع أسعارها، إذ تتراوح بين 138 و345 ريال.

فيديو | ميشايل × عبد الرحمن غريب .. أرقام متقاربة والديربي فرصة الموسم

نستعرض اليوم مقارنة سريعة بين جناحي الهلال والنصر، البرازيلي ميشايل والسعودي عبد الرحمن غريب، وقد شارك فيها الجمهور السعودي. (طالع التفاصيل)

"ملعب النصر دائمًا مكتمل .. عكس جماهير تشجع فريقها بسبب البطولات"

يحتل نادي النصر المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية حضورًا جماهيريًا، خلف الاتحاد المتصدر، ولكن يحتل الهلال المركز السادس، في القائمة المُعلنة من جانب رابطة دوري روشن. (طالع التفاصيل)

إنجاز مخجل للهلال والنصر في الدوري السعودي هذا الموسم

يلتقي الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء الثلاثاء القادم، وقد كشفت إحصائية خاصة بالقرارات العقابية الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق نشرها برنامج "أكشن مع وليد" عن إنجاز مخجل للفريقين في دوري روشن السعودي هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

خماسية التتويج والجحفلة .. مباريات أمام الهلال يود جمهور النصر نسيانها

اليوم نستعرض عددًا من المباريات أمام الهلال التي يرغب جمهور النصر في نسيانها وعدم تذكرها أبدًا. (طالع التفاصيل)

صدمة قوية لنادي الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض

تلقى نادي الهلال صدمة قوية، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

هل يلعب الهلال على "الأول بارك"؟ الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل يُجيب

قطع خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية الشك باليقين بشأن عودة الهلال للعب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والذي تغير اسمه مؤخرًا من مرسول بارك إلى الأول بارك. (طالع التفاصيل)

مطالب جماهيرية برحيل مسلي آل معمر واسم "شعبي" مرشح لخلافته

بدأت الضغوطات تزداد على مسلي آل معمر رئيس النصر بعد الأحداث الأخيرة في الفريق، وخاصة الابتعاد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد في صدارة الدوري السعودي ورحيل المدرب رودي جارسيا. (طالع التفاصيل)

هل يُغيره كريستيانو رونالدو؟ رقم صادم للنصر في المواجهات ضد الكبار

دوري روشن خسر هذا الموسم أحد كباره وهو الأهلي بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري، ولذا اقتصرت مواجهات الكبار على الرباعي، الهلال والنصر والاتحاد والشباب، وقد حملت رقمًا صادمًا لفريق مسلي آل معمر. (طالع التفاصيل)

إقصاء من بطولات ودوري 2019 .. مباريات أمام النصر لا يريد جمهور الهلال تذكرها

اليوم نستعرض عددًا من المباريات أمام الهلال التي يرغب جمهور النصر في نسيانها وعدم تذكرها أبدًا. (طالع التفاصيل)

"نجوم الهلال واجهوا ريال مدريد وليونيل ميسي .. هل يخافون كريستيانو رونالدو!"

النصر تعاقد مع رونالدو خلال يناير الماضي، ورغم إحرازه 11 هدفًا وصناعته هدفين في دوري روشن إلا أن إبراهيم الجوير لاعب الهلال السابق يرى أنه لم يُقدم بعد الأداء المتوقع منه. (طالع التفاصيل)

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بجميع البطولات؟

تعرف على تاريخ المواجهات بين الهلال والنصر في الدوري السعودي وجميع البطولات الأخرى. (طالع التفاصيل)

"ديربي الرياض بين تأكيد علو كعب وتسديد فواتير سابقة"

الناقد الرياضي محمد الشيخ وصف اللقاء بأنه مواجهة بين الهلال الراغب في تأكيد علو كعبه على خصمه والنصر الساعي لتسديد فواتير سابقة وتعزيز موقعه في المنافسة على لقب الدوري مع الاتحاد. (طالع التفاصيل)

على طريقة نجوم فنون القتال المختلطة .. سر لون أظافر قدم كريستيانو رونالدو!

تساءل العديد من المتابعين عن لون أظافر قدم كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر المطلية باللون الأسود، حيث شارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات صورة لنفسه في غرفة الساونا أثناء عملية التعافى بعد أحد مواجهة فريقه في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

قبل النصر والهلال | كريستيانو رونالدو والديربيات .. أول خيبة أمل وضحية مفضلة لأحدهم

أجواء يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة خلال مسيرته الكروية، مؤكد مباريات الديربي ليست بالجديدة عليه، لكن ما هو جديد تحديدًا ديربي الرياض؛ صاحب الطابع الخاص. (طالع التفاصيل)

هل يتولى زين الدين زيدان تدريب النصر؟ وما راتبه؟ وموقف كريستيانو رونالدو؟

أكدت تقارير صحفية سعودية محاولات نادي النصر التعاقد مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفًا لرودي جارسيا والذي تمت إقالته خلال الأيام الماضية بعد التعادل المخيب للآمال أمام الفيحاء. (طالع التفاصيل)

Shahid