مطالب جماهيرية برحيل مسلي آل معمر واسم "شعبي" مرشح لخلافته

رئيس النصر الحالي لم يعد مقنعًا لجمهوره

shahid

بدأت الضغوطات تزداد على مسلي آل معمر رئيس النصر بعد الأحداث الأخيرة في الفريق، وخاصة الابتعاد بفارق 3 نقاط عن الاتحاد في صدارة الدوري السعودي ورحيل المدرب رودي جارسيا.

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آل معمر كان دومًا محل جدل ونقاش بين الجمهور النصراوي، حيث يؤيد البعض عمله ويرون أنه نجح في الفوز بعدم معارك خارج الملعب لكن الظروف لم تُساعده على انتزاع الألقاب، فيما يذهب البعض الآخر إلى أنه أحد أسباب الفشل الرياضي رغم الدعم المالي الكبير وذلك بسوء الاختيار في اللاعبين والمدربين.

الأيام الأخيرة شهدت ظهور مطالب جماهيرية قوية برحيل الرئيس بنهاية الموسم الجاري، وقد طالب المشجع النصراوي "عز" أمس خلال إحدى المساحات عبر تويتر صراحة برحيل آل معمر حاليًا ودون الانتظار للنتائج القادمة والفوز بالدوري من عدمه.

ويُجمع الجمهور النصراوي على ترشيح شخص واحد لخلافة آل معمر وهو محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل، والذي لعب دورًا مهمًا في نقل ملعب جامعة الملك سعود من الهلال إلى النصر بعد الفوز بمناقصة استئجاره واستثماره على حساب الفريق الأزرق عام 2020، مما أكسبه شعبية هائلة بين النصراويين.

الخريجي رد خلال الأيام الأخيرة على تلك المطالب بالتأكيد على عدم تفكيره بالأمر مطلقًا والمطالبة بالحفاظ على استقرار النادي الإداري، مشيرًا إلى أن علاقته ممتازة بالرئيس الحالي وموجهًا شكره للجمهور على مشاعره تجاهه.

Shahid