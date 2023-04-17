قبل النصر والهلال | كريستيانو رونالدو والديربيات .. أول خيبة أمل وضحية مفضلة لأحدهم

تفوقه يسيطر، لكن هناك فريقين يعتبر رونالدو ضحية مفضلة بالنسبة لهما..

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أجواء يعيشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة خلال مسيرته الكروية، مؤكد مباريات الديربي ليست بالجديدة عليه، لكن ما هو جديد تحديدًا ديربي الرياض؛ صاحب الطابع الخاص..

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غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، داخل معقل الهلال حيث استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، يحل النصر بقيادة صاروخ ماديرا ضيفًا على الزعيم، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

هذا الصدام هو الأول لرونالدو أمام الزعيم منذ انضمامه للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، إما أن يبقي به فريقه منافسًا على اللقب أو أن يبتعد خطوة جديدة، إذ يحتل حاليًا الوصافة، متأخرًا بثلاث نقاط عن الصدارة، أما الأزرق فيحل رابعًا بـ46 نقطة، مع بقاء سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

وقبل ديربي الغد، دعونا نطلعكم على تاريخ الدون مع الديربيات والكلاسيكيات التي خاضها طوال مسيرته..

ديربي لشبونة .. أول خيبة أمل

أول ديربي عرفه كريستيانو في مستهل مسيرته الاحترافية، حيث مواجهة سبورتنج لشبونة أمام بنفيكا..

لقاء وحيد من هذا الديربي شارك به صاروخ ماديرا، ولسوء حظه خسره فريقه بثنائية نظيفة.

ديربي مدريد .. حيث الكعب العالي

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أتلتيكو مدريد أكثر فريق واجهه الدون خلال مسيرته بواقع 37 مباراة في مختلف البطولات، سواء المحلية في إسبانيا من دوري وكأس ملك وكأس سوبر أو في دوري أبطال أوروبا.

لكن بتخصيص الحديث عن الديربي مع ريال مدريد أمام أتلتيكو، فخاض أمامه 31 لقاء، فاز في 15 منها، وتعادل في ثمانية لقاءات، بينما خسر ثمانية آخرين.

وعلى مستوى الأهداف، فقد سجل صاروخ ماديرا 22 هدفًا وصنع تسعة آخرين خلال ديربي مدريد.

كلاسيكو إسبانيا .. ضحية مفضلة لبرشلونة

أما عن الكلاسيكو الإسباني فنتائجه مخيبة أمام برشلونة، رغم أنه ثاني فريق أكثر خوضًا للمباريات أمامه خلال مسيرته..

أمام البرسا شارك الدون في 30 مباراة، لم ينتصر خلالها ريال مدريد إلا ثماني مرات فقط مقابل 14 هزيمة، وحضر التعادل في ثمانية لقاءات.

بينما وصل لشباك برشلونة بـ18 هدفًا، وصنع ثلاثة لزملائه.

ديربي مانشستر .. يتفوق رفقة الشياطين الحمر

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بالانتقال للحديث عن فترته في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، فقد كان حاضرًا خلال 12 لقاء ديربي أمام مانشستر سيتي.

فاز الشياطين الحمر في سبعة منها، وخسروا في أربع مباريات، وتعادلوا في لقاء وحيد.

فيما لم يحرز صاروخ ماديرا في هذا الديربي إلا أربعة أهداف وصنع اثنين.

كلاسيكو إنجلترا .. الكفة متقاربة

واستمرارًا لفترته مع مانشستر يونايتد، خاض رونالدو 11 لقاء كلاسيكو أمام ليفربول، في اللقاء المعروف أيضًا بديربي الشمال الغربي..

الانتصارات لرفاق الدون حضرت في ستة لقاءات، وخسروا أربعة، بينما تعادلا في لقاء وحيد.

أما حصيلته التهديفية في هذا الكلاسيكو فهما هدفان فقط، وصنع هدف وحيد، ليكون واحد من أقل معدلاته التهديفية خلال مسيرته.

ديربي إيطاليا .. يعلم من أين تؤكل كتف النيراتزوي

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لنطير سويًا إلى إيطاليا، حيث فترته مع يوفنتوس وديربي إيطاليا أمام الإنتر..

ثماني مباريات من هذا الديربي شارك بها كريستيانو، فاز في خمس منها، وتعادل في اثنتين، ولم يخسر إلا مرة وحيدة.

وسجل صاروخ ماديرا أربعة أهداف في شباك النيراتزوي وصنع آخر.

ديربي تورينو .. لا يعرف الهزائم

ما زلنا في رحلة إيطاليا، لكن هذه المرة مواجهات السيدة العجوز أمام تورينو، حيث ديربي تورينو .. لا يعرف الهزائم

ست مباريات من هذا الديربي خاضها الدون، فاز في أربع، وتعادل في اثنتين، ولم يخسر أي لقاء.

أما الأهداف، فهز شباك تورينو أربع مرات، وصنع هدفًا واحدًا.

كلاسيكو الاتحاد .. سقوط مستمر

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أما في السعودية وتحديدًا كلاسيكو النصر والاتحاد، فكانت مشاركة رونالدو به مخيبة في مرتين..

في دوري روشن، خسر العالمي بقيادة الدون 1-0، بينما أطاح به العميد من كأس السوبر بهزيمة النصر 3-1، ولم يهز النجم البرتغالي الشباك في أي من المباراتين.

Shahid