هل يُغيره كريستيانو رونالدو؟ رقم صادم للنصر في المواجهات ضد الكبار

نتائج سلبية جدًا للنصر أمام الهلال والاتحاد والشباب

shahid

يستعد النصر لمواجهة الهلال في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي مساء الثلاثاء القادم، ويأمل الأصفر في الفوز لتحسين نتائجه المتواضعة في مواجهات الكبار هذا الموسم.

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دوري روشن خسر هذا الموسم أحد كباره وهو الأهلي بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الجاري، ولذا اقتصرت مواجهات الكبار على الرباعي، الهلال والنصر والاتحاد والشباب، وقد حملت رقمًا صادمًا لفريق مسلي آل معمر.

النصر لم يستطع الفوز في أي من تلك المواجهات هذا الموسم، وقد جمع 3 نقاط فقط بالتعادل مع الهلال والشباب والاتحاد ذهابًا والخسارة أمام العميد إيابًا، ويأمل الجمهور في أن يُغير التعاقد مع كريستيانو رونالدو من تلك الأرقام، حيث لم يخض سوى مباراة واحدة وخسرها أمام المتصدر بهدف نظيف.

الشباب هو الفريق الأفضل في مواجهات الكبار بجمعه 6 نقاط، 3 تعادلات وفوز وحيد على الهلال، فيما جمع كل من الزعيم والاتحاد 5 نقاط من تعادلين وانتصار وخسارة واحدة.

ويتبقى من مواجهات الكبار لكل فريق مباراتين، وبعضها سيلعب دورًا حاسمًا في صراع اللقب خاصة مواجهتي الاتحاد ضد الهلال والشباب بجانب ديربي الرياض.

يُشار إلى أن النصر تعاقد مع رونالدو خلال يناير الماضي، حيث وقع معه عقدًا يستمر حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid