هل يتولى زين الدين زيدان تدريب النصر؟ وما راتبه؟ وموقف كريستيانو رونالدو؟

هل يتولى زيدان تدريب النصر

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أكدت تقارير صحفية سعودية محاولات نادي النصر التعاقد مع زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلفًا لرودي جارسيا والذي تمت إقالته خلال الأيام الماضية بعد التعادل المخيب للآمال أمام الفيحاء.

التقارير أشارت إلى تدخل كريستيانو رونالدو، نجم النصر، لمحاولة إقناع زيدان بالموافقة، وهو ما تم تأكيده أيضًا من جانب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورغم أنّ المدرب الفرنسي لم يحسم موقفه بعد، لكنّه حاليًا بلا فريق ويسهل إقناعه لقيادة العالمي خاصة مع الراتب المعروض والتحديات الموجودة في الدوري السعودي بجانب كريستيانو رونالدو.

ما هو عرض النصر للتعاقد مع زيدان؟ وما راتبه؟ ودور كريستيانو رونالدو في الأمر؟

ما هو عرض النصر للتعاقد مع زين الدين زيدان لخلافة رودي جارسيا في النصر؟

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ النصر عرض على زيدان عقدًا لمدة عامين بداية من الموسم المقبل، على أنّ يكمل دينكو إيليتشيتش قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنّ زيدان لم يرد حتى الآن على العرض المقدم له ولا يزال يدرس الأمر.

ما هو الراتب المعروض على زيدان لتدريب النصر؟

وأشارت الصحيفة إلى أنّ زيدان سوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 60 مليون يورو، أي ما يعني 120 مليون يورو في موسمين.

ويعد هذا أعلى راتب مدرب في العالم خلال الوقت الراهن، إذ يعد دييجو سيميوني الأعلى تقاضيًا للرواتب ويصل راتبه سنويًا إلى 55 مليون يورو.

ما دور كريستيانو رونالدو في استقدام زيدان للنصر؟

بحسب التقارير الصحفية، فإنّ كريستيانو رونالدو سيكون له دورًا في اختيار مدرب النصر القادم، وسوف تستمع له إدارة النصر.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية مع زيدان منذ عمل الثنائي في ريال مدريد سواء في منصب مساعد المدرب أو المدرب، وحققا سويًا دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ويتواصل رونالدو بصورة مستمرة مع زيدان لإقناعه بخوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي.

Shahid