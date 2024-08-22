أخبار النصر اليوم | استهداف تركي لأندرسون تاليسكا .. وأطفال كريستيانو يصرخون فرحًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 22 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 22 أغسطس 2024.

"تعمّد تفريغ النصر وكاسترو لن يصمد" .. تحذير شديد اللهجة من إتمام صفقة الاتحاد

تلقى نادي النصر، تحذيرًا شديد اللهجة من التخلي عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، في تردد تقارير بشأن إعارة لاعبين إلى صفوف الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

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مباراة واحدة ستكون فاصلة .. الكشف عن خطة جلطة سراي لضم تاليسكا من النصر

كشفت تقارير صحفية تركية عن خطة نادي جلطة سراي، من أجل ضم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

اكتشاف رامون دياز .. خطوة واحدة تفصل النصر عن ضم جوهرة كورينثيانز

اقترب نادي النصر من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يستهدف أحد نجوم كورينثيانز البرازيلي الصاعدين بقوة. "اقرأ التفاصيل"

"أتمنى اللعب مع كريستيانو رونالدو" .. أستاذ لغة عربية يفاجئ جماهير النصر!

لم يكن حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، مغريًا لنجوم العالم للقدوم إلى دوري روشن السعودي، فقط، بل أشعل رغبة لاعبي المملكة لمواجهته أو مزاملته في صفوف الأصفر. "اقرأ التفاصيل"

ليس الهلال .. عملاق سعودي آخر يقترب من ضم رافائيل لياو لاعب ميلان!

ليس سرًا أن الهلال حاول بجدية مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضم النجم البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، ولكن يبدو أن هناك عملاق سعودي آخر قد يحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في مفاجأة مدوية! "اقرأ التفاصيل"

النقطة القاتلة ومقصلة المخطئين .. لوران بلان بين "حزم" جورج جيسوس و"انصياع" لويس كاسترو!

يتطلع الجميع للظهور الأول للمدرب الفرنسي لوران بلان في دوري روشن، رفقة نادي الاتحاد الذي يستعد لموسم جديد 2024-25، وسط تساؤلات، هل ستشبه شخصيته للمدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال، أم لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر؟ "اقرأ التفاصيل"

"تعرضا للصدمة" .. فلاته يدافع عن استقالة لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب والدليل كريم بنزيما!

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، رسالة دفاعية عن إبراهيم المهيدب ولؤي ناظر بعد قرار استقالتهما من رئاسة ناديي النصر والاتحاد، على خلفية بعض الأزمات الإدارية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أطفاله صرخوا فرحًا" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ عائلته بأول جائزة من يوتيوب بعد 24 ساعة!

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، يسير بخطى ثابتة نحو انتزاع القمة بين أصحاب القنوات الأعلى متابعة على منصة (يوتيوب)، وذلك رغم مرور 24 ساعة فقط على فتح قناته الجديدة. "اقرأ التفاصيل"

وسط غضب ساديو ماني .. الاتحاد يطالب النصر بتحمل "أغلب" رواتبه مقابل الإعارة!

حالة من الغضب تنتاب الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، إزاء مفاجأته بعرضه على الاتحاد دون معرفته بالأمر مسبقًا، خاصة وأن اللاعب يرغب في البقاء مع كريستيانو رونالدو ورفاقه. "اقرأ التفاصيل"

الخاتم والقناة الجديدة كشفا كل شيء .. حقيقة زواج كريستيانو رونالدو سرًا!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل خلال الفترة الماضية، بشأن زواجه سرًا من شريكته جورجينا رودريجيز، وذلك بعد أن خرجت منه كلمة واحدة. "اقرأ التفاصيل"

هل سعد الحارثي خليفة إبراهيم المهيدب؟ .. رسالة ماجد عبدالله عن رئيس النصر الجديد تثير الجدل

أثار ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية الجدل، بشأن خليفة إبراهيم المهيدب في رئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة! "اقرأ التفاصيل"