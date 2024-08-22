"تعمّد تفريغ النصر وكاسترو لن يصمد" .. تحذير شديد اللهجة من إتمام صفقة الاتحاد

النصر مهدد بأزمة كبرى في الموسم الجديد..

تلقى نادي النصر، تحذيرًا شديد اللهجة من التخلي عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، في تردد تقارير بشأن إعارة لاعبين إلى صفوف الاتحاد.

وتم ترشيح ثنائي النصر، عبد الإله العمري والسنغالي ساديو ماني، للانتقال إلى الاتحاد، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، فيما ملف تحمل الرواتب عائقًا أمام إكمال انتقال ماني إلى قلعة العميد.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن رحيل عبد الإله العمري، سيمثل تفريغ "متعمد" للفريق، خاصة بعد رحيل عبد الله مادو، مضيفًا أن المدرب لويس كاسترو لن يصمد كثيرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع "الكابتن عبد الإله العمري يجب ألا يخرج من النادي ويبقى مع زملائه، والموسم طويل، والفرص قادمة لا محالة، خروج مادو وإخراج عبد الإله بعد ذلك، معناه تفريغ متعمد للفريق من مدرب لن يصمد كثيرًا. كل لاعب يمر بظروف وتقلبات تجعله يتسرع ببعض القرارات ولكن مع الوقت والهدوء والاحتواء تتغير الأفكار. الفترة تقترب من الإغلاق والخيارات تقل لا تزيد، حتى تطلع لاعبين راح تحتاجهم. الكلام هذا ينطبق أيضًا على الكابتن نواف العقيدي".

يذكر أن مشعل السفاعي، وكيل حارس النصر نواف العقيدي، قد نفى الأنباء المترددة حول انتقال اللاعب إلى صفوف الاتفاق، بعد غيابه عن بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما انتشرت تقارير جديدة تفيد بأن اللاعب سينضم إلى قائمة المُرشحين للاحتراف الخارجي في الميركاتو الصيفي.

وتابع العصيمي" السيد هيرو والأستاذ أحمد الغامدي أمامكم مسؤولية مهمة في المحافظة على الفريق وعناصره ومعالجة القصور وإعادة اللاعبين للجوء الصحي والتركيز وحل كل ما يعترض لهم، لا ندافع عن اللاعبين وحاسبوهم بالنظام، لكن تلمسوا احتياجاتهم وقربوا لهم أكثر وكونوا معهم في الشدة قبل الرخاء. الروح نشوفها غائبة والحالة غير مرضية. انهضوا بالنصر فالنصر لا يسقط".