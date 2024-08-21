الخاتم والقناة الجديدة كشفا كل شيء .. حقيقة زواج كريستيانو رونالدو سرًا!

شاهد التلميح القوي لزواج رونالدو من جورجينا

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل خلال الفترة الماضية، بشأن زواجه سرًا من شريكته جورجينا رودريجيز، وذلك بعد أن خرجت منه كلمة واحدة.

في يوليو الماضي، خرج رونالدو بتصريحات خلال حملة دعائية، قال فيها: "لا أتدرب في النادي، أحب العمل مع (زوجتي) في المنزل"، وكانت هي المرة الأولى التي يقول فيها عن جورجينا إنها زوجته.

وتكرر الأمر من جديد عندما أطلق كريستيانو قناته الجديدة على منصة "يوتيوب"؛ أطلق عليها اسم "UR"، وتهتم بحياته خارج الملعب، حيث نشر مقطع فيديو جديد وهو يلعب لعبة "Mr&Mrs"، وظهر فيه أكبر تلميح يؤكد كل ما تردد عن زواجه من شريكته جورجينا سرًا.

ويُشير رونالدو إلى جورجينا باعتبارها زوجته، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان خاتمي الزواج في الفيديو لأول مرة، كما أن نجم النصر عندما تحدث عنها قال "زوجتي" مرة أخرى.

ويرتبط الثنائي منذ عام 2016، حيث أنجبا طفلين، بجانب 3 أطفال آخرين لرونالدو، ويعيشان سويًا مع الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وحققت القناة الجديدة لرونالدو على منصة "يوتيوب" نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد المشتركين فيها إلى مليون بعد 90 دقيقة فقط من إطلاقها.