"أتمنى اللعب مع كريستيانو رونالدو" .. أستاذ لغة عربية يفاجئ جماهير النصر!

ماذا قال؟

لم يكن حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، مغريًا لنجوم العالم للقدوم إلى دوري روشن السعودي، فقط، بل أشعل رغبة لاعبي المملكة لمواجهته أو مزاملته في صفوف الأصفر.

هذا الأمر كشف عنه عبد الإله الخيبري، لاعب فريق الرياض، بالحديث عن أمنيته اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في النصر، كاشفًا عن حقيقة العروض التي وصلته خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وقال الخيبري، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، إنه تلقى العديد من العروض للتعاقد معه، ولكنه قرر الاستمرار في عقده مع نادي الرياض، وسيبذل قصارى جهده حتى آخر يوم في عقده، متعهدًا بتقديم الأفضل للجماهير.

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الخيبري، أستاذ اللغة العربية، الذي أصبح أحد محترفي كرة القدم، حينما تردد على ضاحية لبن، وتحديدًا لنادي الرياض خلال موسم 2011-2012، وظل يلعب الكرة، ومهتمًا بدراسته، وحينما تخرج في الجامعة بشهادة البكالوريوس، تم استدعاؤه للفريق الأول والتعاقد معه صيف 2019، ليشارك في صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين.

وأضاف الخيبري أنه يتوقع مطلقًا الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في الموسم الماضي، فيما كشف عن رغبته في الانضمام إلى المنتخب السعودي، وأمله في ضمان بقاء الفريق في دوري المحترفين، مع نهاية الموسم الجديد.

وقال نجم الرياض إن البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي مراد باتنا، أكثر من لفت نظره من الأجانب في الموسم الماضي، فيما كان سالم الدوسري الأفضل محليًا، معربًا عن تمنياته باللعب مع كريستيانو في النصر يومًا ما.