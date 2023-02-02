أخبار النصر اليوم | انزعاج رونالدو وانتقادات ماجد عبد الله واستفزاز اتحادي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس 2 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الثاني من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

حمد الله الوسيلة .. حساب الاتحاد يستفز النصر على طريقة جماهيره

لا تزال المناكفات مستمرة منذ أن أطاح الاتحاد بالنصر من كأس السوبر السعودي، لكن هذه المرة المناكفات ليست جماهيرية، إنما من خلال المركز الإعلامي للنادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

"النصراوي ارتدى قمصان منافسي الهلال .. والاتحاد جعله يرتدي شعار الزعيم!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الهلال أجبر الجمهور النصراوي على ارتداء قمصان منافسيه خلال 30 عامًا، ولكن نادي الاتحاد نجح في جعلهم يرتدون قميص الزعيم. (طالع التفاصيل)

كاكا عن انتقال رونالدو للنصر: يريد اللعب من أجل الاعتزال!

تطرق كاكا في حديثه مع صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عن عدة مواضيع منها وجه الشبه بين مالديني وإبراهيموفيتش ورونالدو وكذلك انضمام الأخير للنصر السعودي. (طالع التفاصيل)

ماجد عبد الله: اللاعبون السعوديون لا يساعدون رونالدو!

يرى ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم ولن يقدم المستوى المنتظر منه رفقة الفريق الأصفر، إلا بعد مساعدة زملائه المحليين بالفريق. (طالع التفاصيل)

رونالدو "حزين" في السعودية والسبب تدريبات النصر!

كشفت تقارير صحفية، عن عدم تكيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على الأجواء في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير. (طالع التفاصيل)

أسطورة الملاكمة يهدد شقيقه: اخسر وسأرسلك لتدريب رونالدو!

هدد الملاكم البريطاني وبطل العالم تايسون فيوري شقيقه تومي بالبقاء مع قائد البرتغال كريستيانو رونالدو في السعودية إن خسر نزاله المقبل في الرياض أمام جاك باول. (طالع التفاصيل)

ليس أمام الهلال أو الاتحاد .. "هذه أصعب مباراة للنصر هذا الموسم!"

كشف هاشم سرور لاعب نادي النصر السابق، عن أصعب مباراة سيواجهها الفريق الأصفر خلال الموسم الحالي، بعد خسارة كأس السوبر السعودي مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

المُذبذب والبخيل .. أجانب يحظون بفرصة أخيرة في دوري روشن

نستعرض خلال هذا التقرير، أبرز اللاعبين الذين يمتلكون فرصة حقيقية للتألق وإثبات أنفسهم أمام أنديتهم وجماهيرهم. (طالع التفاصيل)