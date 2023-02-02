حمد الله الوسيلة .. حساب الاتحاد يستفز النصر على طريقة جماهيره

إعلان مهم متوقع حول عبد الرزاق حمد الله من وراء هذه المناكفة

لا تزال المناكفات مستمرة منذ أن أطاح الاتحاد بالنصر من كأس السوبر السعودي، لكن هذه المرة المناكفات ليست جماهيرية، إنما من خلال المركز الإعلامي للنادي الجداوي.

العميد كان قد أطاح بالعالمي من السوبر بالفوز عليه في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد في 26 من يناير الماضي، قبل أن يحسم النمور اللقب لصالحهم في النهائي على حساب الفيحاء.

والليلة، استفز الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نظيره النصراوي، إذ نشر فيديو يشير لاحتفال المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، الشهير أمام النصر، إذ يتجه للجماهير ويضع إصبعه على فمه، مشيرًا لهم بالصمت.

وعلق الحساب على الفيديو متسائلًا باستنكار: "حد يسيب الساطي؟"، وكذلك: "سابو ليه؟!!".

ومن المتوقع أن تكون هذه التغريدة هي بداية للإعلان عن تجديد عقد المهاجم المغربي مع الفريق، إذ ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن حمد الله كان قد انضم للعميد في صفقة انتقال حر في شتاء 2022، بعدما فسخ النصر عقد اللاعب، لأسباب قانونية بحسب ما أعلن النادي العاصمي.