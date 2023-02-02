كاكا عن انتقال رونالدو للنصر: يريد اللعب من أجل الاعتزال!

اللاعب البرازيلي المعتزل ريكاردو كاكا يكشف وجه الشبه بين كل من أسطورة ميلان باولو مالديني وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

تطرق كاكا في حديثه مع صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عن عدة مواضيع منها وجه الشبه بين مالديني وإبراهيموفيتش ورونالدو وكذلك انضمام الأخير للنصر السعودي.

وعبر كاكا عن رأيه في انضمام رونالدو للنصر السعودي: "أعتقد أنه يريد ترك الكرة باللعب!".

وواصل كاكا موضحًا كلامه عن زميله السابق في ريال مدريد: "أتفهمه، هو لاعب استثنائي، اللاعبون أمثاله يمنحون الفريق قيمًا؛ الفوز ليس كالخسارة. لدي شعور بأن اللاعبين الشباب الآن لا يفهمون ذلك؛ إن فازوا فالأمر عظيم وإن خسروا فلا يهم".

وتابع "مالديني مثال عظيم على ذلك فاز بأربع بطولات في دوري الأبطال وأراد الفوز بالخامسة. اللاعبون أمثاله يصنعون الفارق. زلاتان ما زال مفيدًا بسبب عقليته".

وكان مالديني قائدًا لكاكا خلال الفترة التي قضاها اللاعب في صفوف ميلان بينما لم يزامل إبرا الذي لعب للروسونيري بعد رحيل اللاعب البرازيلي لريال مدريد.

وتحدث كاكا عن إمكانية العمل مجددًا مع جالياني المدير الرياضي لنادي مونزا والذي كان له الفضل في انضمامه لميلان في 2003: "لم لا؟ جالياني سيكون معلمًا ممتازًا. تحدثت معه في قطر ويمكنني تعلم الكثير منه. كرة القدم الإيطالية ما زالت على الساحة وعلينا دائمًا أن نكون على صلة بالدوري الإيطالي".