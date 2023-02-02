"النصراوي ارتدى قمصان منافسي الهلال .. والاتحاد جعله يرتدي شعار الزعيم!"

جمهور النصر دائمًا ما يُشجع من يواجه منافسيه

يرى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن نادي الهلال أجبر الجمهور النصراوي على ارتداء قمصان منافسيه خلال 30 عامًا، ولكن نادي الاتحاد نجح في جعلهم يرتدون قميص الزعيم.

وقال البكيري خلال تصريحات عبر مساحة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الهلال جعل النصراوي يرتدي جميع قمصان العالم، ويشجع كل الأندية التي واجهته خلال 30 عامًا".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "ولكن الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي جعل جمهور النصر يرتدي قميص نادي الهلال".

وحقق نادي الاتحاد الفوز على النصر مؤخرًا في كأس السوبر السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم في دور نصف النهائي.

بينما يتصدر النصر ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال، ونقطتين عن الشباب والاتحاد.