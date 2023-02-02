رونالدو "حزين" في السعودية والسبب تدريبات النصر!

النجم البرتغالي لا يشعر بالسعادة في السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن عدم تكيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على الأجواء في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

وانتقل رونالدو للعيش في السعودية هو وعائلته، بعد الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت شبكة "ABC" الأمريكية إلى أن الحياة في السعودية لا علاقة لها بطريقة الحياة في أوروبا المعتاد عليها رونالدو.

وأكدت الشبكة على أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا، أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.

رونالدو يحاول التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.