أخبار النصر اليوم | غياب ثنائي أمام الحزم، ومجال جديد يخطف كريستيانو رونالدو وصراع شرس مع ميسي خارج الملعب

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الـ22 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ22 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ثنائي يغيب أمام الحزم

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي أن النصر سيخسر خدمات الثنائي علي لاجامي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال مواجهة الحزم.

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العالمي يحل ضيفًا على الحزم غدًا الإثنين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم ينجح الثنائي في الوصول للجاهزية الكاملة قبل مباراة الكأس، في ظل الإصابات التي لحقت به مؤخرًا.

إن أفلت من النصر فالهلال سيُسقط بك! .. إجراء صارم ضد عيسى الحربين بعد تلميحاته ضد الزعيم

يبدو أن المعلق الرياضي عيسى الحربين سيكون مسار جدل كبير في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فبعد سخريته من النصر، أتى دور الهلال. (طالع التفاصيل)

انتقامًا للاتحاد والنصر والأهلي .. فريق مفاجئ يتوعد الهلال بالثأر!

رغم أن كل من يتوعد الهلال السعودي في الفترة الأخيرة، لا يكون مصيره مختلفًا عن بقية ضحاياه إلا أن هذا لا يمنع منافسيه من الخروج لاستفزازه قبل المباريات! (طالع التفاصيل)

GOAL

مقاتل في الواقع والخيال.. تعاون جديد بين كريستيانو رونالدو ولعبة قتال شهيرة!

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن تعاون جديد بينه وبين لعبة قتال شهيرة، في إطار سعي اللعبة لتعزيز تواجدها في السوق العالمية وجذب المزيد من اللاعبين من خلال الاستفادة من شهرة رونالدو الواسعة وتأثيره الكبير في عالم الرياضة والترفيه. (طالع التفاصيل)

"رونالدو وعائلته يحتلون المنطقة الشرقية" .. إعلامي سعودي يحتفي بـ"هاتريك" الدون وخليفته

قضت جماهير النصر، ليلة سعيدة برعاية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجله الأكبر جونيور، بعدما ساهم "الدون" في فوز الفريق أول أمس الجمعة على الاتفاق، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"سيارتي الجديدة" .. عندما حسم ميسي الصراع الأشرس مع رونالدو خارج الملاعب!

ظل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جزءًا من منافسة شرسة على الملاعب لمدة 15 سنة، ولكن هذا الصراع لم يقتصر فقط على كرة القدم، بل امتد إلى غرف المزادات العلنية. (طالع التفاصيل)

ليلة تألق الاب والابن .. السر وراء إشارة رونالدو "الثلاثية" لنجله جونيور في مدرجات النصر

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثقة جماهير النصر بعدما سهام في فوز الفريق أول أمس الجمعة على الاتفاق، بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"لا أستطيع شراء منزل فاخر" .. ستيفن جيرارد يعترف بواقعه الأليم ويعلنها: سنتعاقد مع لاعبين من الهلال والنصر!

اعترف الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، بـ"خيبة أمله" بعد خسارة فريقه أمام عملاق الرياض النصر، مساء يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

"سأتخذ القرارات المناسبة وهذا هدفي الأكبر مع النصر!" .. ستيفانو بيولي يعلن نهاية عصر لويس كاسترو

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الاتفاق، مساء أول أمس الجمعة. (طالع التفاصيل)

نحس العارضة يلازم رونالدو وهدية نجله تسرق الأضواء أمام الإتفاق

أبرز ما قدمه رونالدو في تلك المباراة، وسر الهدية التي منحها لنجله ونحس العارضة الذي أصبح يلازمه مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

ستيفانو بيولي ينجح في امتحان النصر .. "3 تغييرات ضد الاتفاق تفضح ضعف كاسترو وهذا اللاعب أهم من كريستيانو رونالدو!"

"ما أجمل البدايات عندما تكون بهذا الشكل"؛ فنادي النصر السعودي، الذي ظهر كشبحٍ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، انتفض في مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي. (طالع التفاصيل)

النصر يطلق "قناته التلفزيونية" رسميًا .. والكشف عن مفاجآت كبرى للجماهير!

زفّ نادي النصر السعودي، بشرى سارة إلى عشاقه حول العالم، بالتزامن مع الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"ستكون تجربة مختلفة" .. سعد الشهري يكشف عن رأيه في تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي!

كشف سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، عن رأيه في مسألة تعاقد النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتدريب الفريق الأصفر. (طالع التفاصيل)

من المهيدب إلى رونالدو .. المتهمون الـ7 في أزمات النصر الفنية والإدارية

لم يتوقع أشد المتشائمين من جمهور النصر بل وأكثر خصومه تلك البداية السلبية للفريق في الموسم الجديد، 2024-2025، وهو ما جعل الحديث عن أسباب تلك البداية الكارثية محور حديث الجميع، سواء المشجعين أو حتى المنافسين. (طالع التفاصيل)

"زعل النصر لا يعنينا!" .. رئيس الشباب يكشف عن كواليس لقائه مع جويدو فينجا

كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن "كواليس" لقائه مع الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لعملاق الرياض النصر. (طالع التفاصيل)