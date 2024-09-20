النصر يطلق "قناته التلفزيونية" رسميًا .. والكشف عن مفاجآت كبرى للجماهير!

سابقة هي الأولى من نوعها في الرياضة السعودية..

زفّ نادي النصر السعودي، بشرى سارة إلى عشاقه حول العالم، مساء اليوم الجمعة، بالتزامن مع الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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النصر بدأ الموسم الحالي بـ"شكل سيئ" للغاية؛ الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي، لـ"إقالة" البرتغالي لويس كاسترو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، بدلًا منه.

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وفي هذا السياق.. أعلن النصر في بيان رسمي، إطلاق "قناته التلفزيونية" الجديدة، ضمن اتفاقية شراكة مع "منصة دازن"؛ وهي الأولى من نوعها في الدوري السعودي.

وأشار النادي السعودي في بيانه، إلى أن شعار "دازن" سيظهر على قمصان الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء في التدريبات أو المباريات الرسمية والودية.

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ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل إضافية في هذه الشراكة الضخمة، بين النصر والمنصة العالمية.

الرشيد أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن قناة النصر ستبث على مدار الـ24 ساعة، مع نقلها الحصص التدريبية للفريق الأول والمباريات الودية، إلى جانب المؤتمرات الصحفية للمدرب واللاعبين.

وفجّر الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على إمكانية نقل قناة النصر الجديدة، المباريات الرسمية للفريق الأول لكرة القدم؛ حال نجاحها في الحصول على الحقوق.

جدير بالذكر أن نادي النصر يضم أسماء عالمية كبرى، على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والجناح السنغالي ساديو ماني؛ ما سهل من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشراكة.