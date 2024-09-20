ستيفانو بيولي ينجح في امتحان النصر .. "3 تغييرات ضد الاتفاق تفضح ضعف كاسترو وهذا اللاعب أهم من كريستيانو رونالدو!"

النصر يعود إلى سكة الفوز مجددًا من بوابة الاتفاق..

"ما أجمل البدايات عندما تكون بهذا الشكل"؛ فنادي النصر السعودي، الذي ظهر كشبحٍ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، انتفض في مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.

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بيولي الذي حل بديلًا للمدير الفني البرتغالي "المقال" لويس كاسترو، قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للفوز (3-0) على مستضيفه الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية الفريق النصراوي؛ سجلها كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والظهير الأيسر السعودي سالم النجدي، والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وبهذه النتيجة.. ارتقى النصر إلى المركز الرابع مؤقتًا، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

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ولم يقدّم النصر المستوى الخيالي أو المبهر؛ ولكنه ظهر بصورة جيدة جدًا، بالمقارنة مع المباريات السابقة؛ وهو أمر يبشر جماهيره بالخير، لما هو قادم مع بيولي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصرالكبير على نادي الاتفاق، مساء اليوم الجمعة..