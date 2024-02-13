أخبار الأهلي اليوم | معركة مع الهلال والاتحاد وحقيقة أزمة فراس البريكان وتمرده

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ13 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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معركة ثلاثية بين الهلال والاتحاد والأهلي لخطف "منافس" كيليان مبابي

اشتعلت معركة بين ثلاثي السعودية الكبير "الهلال والاتحاد والأهلي"؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. (طالع التفاصيل)

رسالة قاسية لمراسل بتال القوس وجدل تمرد كنو وفراس البريكان .. حسين صادق يكشف المستور في معسكر السعودية

حسم حسين الصادق؛ مدير المنتخب السعودي، الجدل حول عدد من القضايا الجدلية خلال معسكر الأخضر إبان كأس آسيا قطر 2023، والتي كان آخرها ما كشفه نايف الثقيل؛ مراسل برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الإعلامي الشهير بتال القوس. (طالع التفاصيل)

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شرط فشل به الاتحاد مؤخرًا .. رابطة الدوري السعودي تهدد الأندية بالهبوط وغرامات بملايين!

لا تزال السعودية تتخذ خطوات أكثر صرامة تجاه أنديتها، لتجنب أي خطأ من الممكن أن يعرقل مسيرة النهوض ورؤية 2030، والتي آخرها ما يتعلق بدوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

فيديو | الأهلي يُقيم حفل عشاء للاعبين .. غائب وحيد وضيف غريب بين الحضور!

أقامت إدارة النادي الأهلي حفل عشاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس، ضم اللاعبين جميعًا وعناصر الجهاز الفني برئاسة المدرب ماتياس يايسله، وقد تواجد ضيف غريب بين الحضور وغاب لاعب واحد عن الحفل. (طالع التفاصيل)

"من رونالدو يطلب مهاجم الهلال إلى جوارديولا يراقب نجم النصر" .. قصة اللاعب السعودي مع الاحتراف

"لماذا لا يحترف اللاعب السعودي في أوروبا؟!".. ربما هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الشارع الرياضي، خلال السنوات القليلة الماضية؛ خاصة بعد عودة الأخضر، للظهور في أهم الأحداث العالمية مجددًا. (طالع التفاصيل)

قبل استئناف الدوري السعودي .. الفرج، رومارينيو و4 نجوم أمام اختبار الحقيقة!

يُستأنف مساء الخميس القادم دوري روشن السعودي بانطلاق مباريات الجولة الـ20 عقب توقف دام لشهر ونصف تقريبًا خاض المنتخب الوطني خلاله مباريات كأس آسيا 2023 والتي لم يُحقق فيها النتائج المرجوة وخرج من دور الـ16 وسط جدل كبير بسبب ما سُمي بـ "أزمة المتمردين". (طالع التفاصيل)

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