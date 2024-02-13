قبل استئناف الدوري السعودي .. الفرج، رومارينيو و4 نجوم أمام اختبار الحقيقة!

دوري روش سيُستأنف بعد توقف دام لمدة شهر ونصف تقريبًا

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يُستأنف مساء الخميس القادم دوري روشن السعودي بانطلاق مباريات الجولة الـ20 عقب توقف دام لشهر ونصف تقريبًا خاض المنتخب الوطني خلاله مباريات كأس آسيا 2023 والتي لم يُحقق فيها النتائج المرجوة وخرج من دور الـ16 وسط جدل كبير بسبب ما سُمي بـ "أزمة المتمردين".

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الهلال أنهى الجزء الأول من الموسم متصدرًا برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر، فيما يتواجد الأهلي ثالثًا بنقاطه الـ40، أما حامل اللقب فقد ابتعد للمركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد فوزه الأخير على الطائي في المباراة المؤجلة.

الجزء الثاني من الموسم يحمل عدة تحديات أمام نجوم محددين، المباريات القادمة تُمثل لهم اختبار الحقيقة الذي ستكون نتيجته بمثابة نقطة تحول في مسيرتهم الكروية.

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نستعرض عددًا من النجوم الذين سيخوضون اختبار الحقيقة ذلك خلال النصف الثاني من دوري روشن السعودي ..

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