معركة ثلاثية بين الهلال والاتحاد والأهلي لخطف "منافس" كيليان مبابي

الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا..

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اشتعلت معركة بين ثلاثي السعودية الكبير "الهلال والاتحاد والأهلي"؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير 2023.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، مساء اليوم الثلاثاء، يتابع الهلال والاتحاد والأهلي، مستقبل المهاجم وسام بن يدر، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن بن يدر - التونسي الأصل والفرنسي الجنسية -، قد ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين، في الصيف القادم؛ بعد نهاية عقده مع موناكو.

وقد يكون الأهلي أقوى المرشحين للحصول على بن يدر، في ظل البحث عن "بديل" للبرازيلي روبرتو فيرمينو، كما لم تضح الصورة بشكل نهائي داخل نادي الاتحاد، بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، سجل 15 هدفًا وصنع آخر، خلال 22 مباراة رسمية مع نادي موناكو، في مختلف المسابقات، كما يحتل وصافة هدافي الدوري الفرنسي، خلف النجم المتألق كيليان مبابي.

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