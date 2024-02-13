فيديو | الأهلي يُقيم حفل عشاء للاعبين .. غائب وحيد وضيف غريب بين الحضور!

لاعب واحد لم يحضر العشاء

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أقامت إدارة النادي الأهلي حفل عشاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس، ضم اللاعبين جميعًا وعناصر الجهاز الفني برئاسة المدرب ماتياس يايسله، وقد تواجد ضيف غريب بين الحضور وغاب لاعب واحد عن الحفل.

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الغائب الوحيد كان فرانك كيسييه المتواجد في بلاده كوت ديفوار حيث فرغ حديثًا من المشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تُوج بلقبها مع منتخب بلاده بالفوز في النهائي على نيجيريا 2-1، ومن المتوقع حضوره إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة للانخراط في التدريبات الجماعية والمباريات.

الضيف الغريب كان المقدوني إزجان أليوسكي والذي تم استبعاده من قائمة الأهلي المحلية وقد تحدثت عدة مصادر عن انتقاله لنادي طرابزون سبور التركي بالإعارة حتى نهاية الموسم لكن يبدو أن ذلك لم يحدث رسميًا حتى الآن.

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صاحب الـ32 عامًا لم يكن مجرد ضيف في الحفل بل بطله الأول، حيث احتفل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بعيد ميلاده وقد احتفوا به جيدًا وهنأه العديد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأهلي يستعد لمواجهة الأخدود يوم الجمعة القادم في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

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