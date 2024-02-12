شرط فشل به الاتحاد مؤخرًا .. رابطة الدوري السعودي تهدد الأندية بالهبوط وغرامات بملايين!

رابطة الدوري السعودي تحكم أنديتها بصرامة أكبر..

SHAHID

لا تزال السعودية تتخذ خطوات أكثر صرامة تجاه أنديتها، لتجنب أي خطأ من الممكن أن يعرقل مسيرة النهوض ورؤية 2030، والتي آخرها ما يتعلق بدوري أبطال آسيا..

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بحسب صحيفة "الاقتصادية" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أبلغت أندية دوري روشن بأنه في حال عدم استيفاء أي نادٍ قدم طلب الرخصة الآسيوية من 1 . 10 من معايير تراخيص الأندية فئة "A" الإلزامية، سيتم منعه من المشاركة في الدوري والتهبيط للدرجة الأدنى بدايةً من موسم 2025-2026.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل أنه من سيفشل في استيفاء المعايير من 1 . 5 من معايير تراخيص الأندية في نسخة 2023-2024، سيتم تغريمه 400 ألف ريال، أما مَن سيفشل من 6 . 10 من المعايير سيُغرم بـ800 ألف ريال، ومن 11 فأكثر غرامته ستصل لـ1.5 مليون ريال، على أن تتضاعف الغرامات في موسم 2024-2025.

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بينما ستتراوح غرامة من يفشلون في معايير التراخيص فئة "B" من 200 ألف إلى 2.5 مليون ريال.

وأشارت الرابطة في خطابها للأندية أن لإدارة قسم التراخيص أو لجنة استئناف التراخيص حق توقيع العقوبات على من يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية، وقد تصل العقوبات للمنع من تسجيل اللاعبين وخصم النقاط.

يذكر أن معايير تراخيص الأندية فئة "A" الإلزامية تتضمن معايير رياضية، بنية تحتية، إدارية، قانونية ومالية.

وكان الاتحاد قد فشل في الحصول على الرخصة الآسيوية في عام 2021 لعدم استيفاء تلك المعايير الإلزامية.

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