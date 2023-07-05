أخبار الأهلي اليوم | مدرب مفاجئ .. وخطأ قانوني في صفقة روبيرتو فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الخامس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء "الموافق الخامس من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

بديل رياض محرز؟ .. الأهلي يتحرك لضم ساحر فيورنتينا

بدأ النادي الأهلي السعودي، في التحرك للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، قد يكون "بديلًا" لصفقة النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي (طالع التفاصيل).

خطأ قاتل بعد التعاقد مع روبرتو فيرمينو .. الأهلي يضع نفسه تحت المساءلة القانونية!

تورط الأهلي السعودي في مشكلة قانونية من وراء طريقة إعلانه عن التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (طالع التفاصيل).

خارج التوقعات .. اسم مفاجئ يقود الأهلي استعدادًا للموسم الجديد

بينما لا تزال عملية البحث عن مدير فني أجنبي جديد يقود الأهلي السعودي في الموسم المقبل، تقرر تكليف أحدهم بالمهمة مؤقتًا (طالع التفاصيل).

"الأهلي سيتوج بلقب دوري روشن 2023-24 لهذا السبب!"

بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي، يبدو أن هناك تفاؤل كبير، بالتتويج باللقب خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع الفاصيل).

انهيار صفقة فوفانا؟ .. النصر يزاحم الهلال والأهلي على دبابة برشلونة

في مفاجأة صادمة.. يبدو أن صفقة انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في طريقها إلى الانهيار تمامًا (طالع التفاصيل).

روبيرتو فيرمينو أهلاوي رسميًا

أعلن النادي الأهلي السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر (طالع التفاصيل).