"الأهلي سيتوج بلقب دوري روشن 2023-24 لهذا السبب!"

سبب سيجعل النادي الأهلي يتوج بلقب دوري روشن 2023-2024!

بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الصيف الحالي، يبدو أن هناك تفاؤل كبير، بالتتويج باللقب خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الأهلي لعب في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، بمسابقة دوري يلو، وذلك بعد هبوطه التاريخي؛ إلا أنه عاد سريعًا، وكـ"بطل" للدرجة الأولى.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي طارق النوفل، على قدرة الراقي، على التتويج بلقب دوري روشن في الموسم القادم؛ بسبب العمل الجبار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال النوفل في تصريحات لبرنامج "المنصة مع البكيري": "الأهلي سيتعاقد مع نجوم مميزين؛ سيجعلوا منه بطلًا للدوري السعودي، الموسم القادم".

جدير بالذكر أن الأهلي، تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.