روبيرتو فيرمينو أهلاوي رسميًا

الصفقة العالمية الثانية بعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي

أعلن النادي الأهلي السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

فيرمينو البالغ من العمر 31 سنة، انتهى عقده مع ليفربول في 30 يونيو 2023، دون التوصل إلى اتفاق للتجديد؛ حيث دخل في مفاوضات مع الأهلي، طوال الأيام الماضية، قبل توقيع العقود رسميًا.

ولم يكشف الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مدة العقد، لكن بحسب التقارير المنتشرة فقد وقع فيرمينو؛ لمدة 3 سنواتٍ قادمة، حتى 30 يونيو 2026، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وقال الوافد الجديد للراقي، خلال فيديو نشره المركز الإعلامي للنادي: "أنا دائمًا ألعب للفرق الكبيرة، الآن أنا في الأهلي، أنا فيرمينو، للأهلي جينا".

ومثّل النجم البرازيلي، أندية برازيلية مغمورة، قبل الرحيل إلى أوروبا لأول مرة في يناير من عام 2011، عندما انضم إلى هوفنهايم الألماني، والذي لعب معه 4 سنواتٍ ونصف.

وبعد رحلة هوفنهايم.. انتقل روبيرتو فيرمينو إلى ليفربول، الذي سجل معه 111 هدفًا وصنع 79 آخرين، خلال 362 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.