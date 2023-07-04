انهيار صفقة فوفانا؟ .. النصر يزاحم الهلال والأهلي على دبابة برشلونة

نادي النصر يختار بديل سيكو فوفانا

في مفاجأة صادمة.. يبدو أن صفقة انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في طريقها إلى الانهيار تمامًا.

النصر قدّم أكثر من عرض إلى لانس، خلال الأيام الماضية، للتعاقد مع فوفانا؛ إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضتهم جميعًا، وتمسكت بالحصول على مبلغ 22 مليون يورو "كاش"، للتخلي عن اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يرفض المفاوض النصراوي، شرط النادي الفرنسي؛ لذلك اتجه إلى برشلونة الإسباني؛ للتعاقد مع متوسط ميدانه الإيفواري فرانك كيسييه، بدلًا من فوفانا.

وكشفت الصحيفة، عن أن برشلونة يرحب بالتخلي عن كيسييه، في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل الحصول على مبلغ 20 مليون يورو.

وأوضحت أن المفاوض النصراوي، يعمل في الوقت الحالي مع إدارة العملاق الإسباني؛ من أجل تقليل قيمة صفقة الدبابة الإيفوارية، إلى 15 مليون دولار فقط.

جدير بالذكر أن اسم كيسييه، ارتبط في وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، بالانتقال إلى ناديي الهلال أو الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.