خارج التوقعات .. اسم مفاجيء يقود الأهلي استعدادًا للموسم الجديد

مهمة البحث عن خلفية بيتسو موسيماني في الأهلي شاقة!

بينما لا تزال عملية البحث عن مدير فني أجنبي جديد يقود الأهلي السعودي في الموسم المقبل، تقرر تكليف أحدهم بالمهمة مؤقتًا.

الراقي يبحث عن مدرب خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي رفضت إدارة النادي تفعيل بند التمديد له لموسم آخر، رغم نجاحه في الصعود بالفريق لدوري روشن من دوري يلو للدرجة الأولى.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الكرة في النادي الجداوي كلفت المدرب الوطني يوسف عنبر بتولي المسؤولية الفنية، ابتداءً من الغد؛ حيث موعد عودة اللاعبين من الإجازة التي حصلوا عليها في نهاية الموسم الماضي، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لفحوصات طبية على مدار يومين قبل الانتظام في المعسكر الذي ينطلق في 12 من يوليو الجاري، ثم السفر لسلوفينيا، حيث المعسكر الخارجي.

يذكر أن الراقي تعاقد خلال الصيف الجاري مع الثنائي إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، وينتظر الجمهور مزيد من الصفقات خلال الأيام المقبلة، بجانب صفقة المدير الفني الأجنبي الحائرة حتى وقتنا هذا.