أخبار الأهلي اليوم | ماكسيمين يسخر من مشجع انتقده وماتياس يايسله "يقسو على فيرمينو"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق الأول من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مقابل 142 مليونًا .. الأهلي يستعد لحسم صفقة برتغالية كبرى

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم صفقة كبرى؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024. (طالع التفاصيل)

"يايسله تعامل بقسوة مع فيرمينو .. كان يجب احترام تاريخه!"

شهدت مباراة الأهلي أمام أبها عودة النجم البرازيلي فيرمينو للمشاركة من جديد، بعد فترة من الغياب بسبب وفاة والده خلال الفترة الماضية، ولكن هناك اتهام إلى مدربه الألماني ماتياس يايسله بالتعامل معه بقسوة! (طالع التفاصيل)

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الأهلي يحسم مستقبل فيجا .. وماكسيمين يرد بقسوة بعد السخرية منه

حسم النادي الأهلي السعودي، مستقبل نجمه الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد 4 أشهر تقريبًا، من التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

نجم الأهلي يتحدى الهلال والنصر .. وماتياس يايسله يتعهد: ستشاهدون فريقًا مختلفًا

رفع فراس البريكان، قلب هحوم النادي الأهلي السعودي، راية التحدي في وجه الهلال والنصر؛ بعد فوز فريقه الكبير على أبها، مساء أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

الأهلي لا ينسى ثأره .. سخرية قاسية من أبها بعد الفوز بسداسية

سخر النادي الأهلي السعودي، من نظيره أبها؛ بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد اكتساح أبها .. رياض محرز يكشف لـ"جماهير" الأهلي سر التعثرات الماضية

كشف الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن سر انتصار فريقه الكبير، على نظيره أبها، مساء أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

فيجا وصل الأهلي أخيرًا .. انفجار موهوب إسبانيا الذي صدم أوروبا أمام أبها

نجح الأهلي في العودة إلى جدة من المحالة بالنقاط الكاملة بعدما سحق أبها 6-0 في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، لقاء كان نجمه الأول والأبرز صانع الألعاب جابرييل فيجا. (طالع التفاصيل)

من "مقلب الدوري" إلى "فخر العرب" .. انقلاب في ردود الفعل على أداء محرز أمام أبها

لعب رياض محرز 90 دقيقة وخرج عند انتهاء الوقت الأصلي تمامًا من مواجهة الأهلي وأبها في الجولة لـ15 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

رياض محرز يثير الجدل في مباراة الأهلي وأبها بـ"مشروب غامض" .. كشف السر

أثار الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، "الجدل" في بداية مباراة فريقه أمام أبها، مساء أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

أحد أبناء برشلونة .. نجم برازيلي "يغري" الأندية السعودية في الميركاتو

دخل أحد أبناء العملاق الإسباني برشلونة، ضمن اهتمامات الأندية السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارًا سعيدًا للأندية السعودية بشأن دوري الأبطال

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يُسعد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الثلاث نسخ المقبلين. (طالع التفاصيل)

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