رياض محرز يثير الجدل في مباراة الأهلي وأبها بـ"مشروب غامض" .. كشف السر

ماذا فعل رياض محرز في بداية مباراة الأهلي وأبها؟

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أثار الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، "الجدل" في بداية مباراة فريقه أمام أبها، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي يحل ضيفًا على نادي أبها "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

محرز البالغ من العمر 32 سنة، ظهر في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة؛ وهو يتناول أحد المشروبات.

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وعن ذلك.. علق الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب؛ قائلًا: "رياض محرز يتجهز للمباراة بالطاقة".

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المشروب الذي تناوله الساحر الجزائري، يحتوى على "الكافيين"؛ ويتم استخدامه قبل الأداء الرياضي.

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن هذا المشروب، يُعزز زيادة الطاقة، ويُحسن الأداء وقت اللعب، مع تجهيز الجسم للمجهود.

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