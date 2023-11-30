بعد اكتساح أبها .. رياض محرز يكشف لـ"جماهير" الأهلي سر التعثرات الماضية

تصريحات رياض محرز بعد فوز الأهلي الكاسح على أبها

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كشف الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن سر انتصار فريقه الكبير، على نظيره أبها، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فاز (6-0) على مستضيفه أبها، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

محرز أكد في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، على أن قتل المباراة مبكرًا، بأكثر من هدف؛ كان العامل الرئيسي في الفوز على أبها، وتحقيق هذه النتيجة الكبيرة.

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وأشار الساحر الجزائري، إلى أن الأهلي عانى كثيرًا، من عدم استغلال الفرص في بدايات المباريات السابقة، على عكس ما حدث أمام أبها؛ وهو ما أدى إلى ضياع بعض النقاط الهامة.

وفي النهاية.. أعرب رياض محرز، عن سعادته لعدم اهتزاز شباك الراقي؛ قائلًا: "دائمًا ما نلعب بضغطٍ كبير على الخصم.. ولكننا اليوم لم نستقبل أي هدف".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عزز بهذه النتيجة، مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 30 نقطة.

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