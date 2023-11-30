الأهلي يحسم مستقبل فيجا .. وماكسيمين يرد بقسوة بعد السخرية منه

الأهلي فاز على أبها (6-0) مساء الخميس في الجولة 15 من مسابقة الدوري

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حسم النادي الأهلي السعودي، مستقبل نجمه الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد 4 أشهر تقريبًا، من التعاقد معه.

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شائعات ترددت في الفترة الماضية، عن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بالتعاقد مع فيجا، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، بالإضافة إلى رغبة فريقه السابق سيلتا فيجو الإسباني، في استعادته.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء يوم الخميس، عن أن وضع النجم الإسباني مع النادي الأهلي، لم يتغير أبدًا.

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رومانو أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن الإدارة الأهلاوية، سعيدة بتأثير جابري فيجا، مع الفريق الأول لكرة القدم، وتعتبره لاعبًا أساسيًا لا يُمس.

ومن ناحيته.. رد النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي، على السخرية التي يتعرض لها، ووصفه بـ"اللاعب الاستعراضي"؛ وذلك في رسالة عبر حسابه بمنصة "إكس".

ماكسيمين هاجم أحد الأشخاص الذين سخروا منه؛ قائلًا: "يبيع بعض النظارات الشمسية الرائعة؛ إذا كنت تريد التباهي على (تيك توك)، فهذه هي فرصتك".

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