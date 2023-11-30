الأهلي لا ينسى ثأره .. سخرية قاسية من أبها بعد الفوز بسداسية

سخرية النادي الأهلي من أبها بعد الفوز بسداسية نظيفة

SHAHID

سخر النادي الأهلي السعودي، من نظيره أبها؛ بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي اكتسح مستضيفه أبها، بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد نهاية مباراته أمام أبها مباشرة: "6:00 بدينا.. وبـ6 نهينا".

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هُنا.. يقصد الراقي، بداية مباراته أمام أبها، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ثم إطلاق صافرة النهاية، بفوز الفريق الأول لكرة القدم، بسداسية نظيفة.

لكن.. الغرض من هذا المنشور في الأساس؛ هو الرد على تغريدة نادي أبها، والتي أعقبت مباراة الفريقين، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أبها الذي فاز على الأهلي وقتها، وأخرجه من منافسات أغلى المسابقات، كتب بعد المباراة: "9:00 بدينا.. وبـ9 عدينا"؛ في إشارة إلى انتصار الفريق الأول على الراقي، رغم طرد لاعبين اثنين منه.

SHAHID