أخبار الأهلي اليوم | كواليس صادمة وراء تأخر الصفقات و"خليفة السومة" يتسبب في فتح النار على الإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

مبلغ مفاجئ .. إيداع أموال "الصفقات تحت السن" في حسابات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

لا يزال الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، يعملون من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

كواليس وأسرار صادمة وراء "تأخر" الأهلي في التعاقدات الصيفية

تعيش جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حالة توتر كبيرة حاليًا؛ بسبب الفشل في التعاقد مع أي صفقة رسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

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الهلال يزايد على الأهلي .. تفاصيل العرض الجديد للتعاقد مع متعب الحربي

يعمل مسؤولو الهلال السعودي، على حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي الشاب متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"تدمير ممنهج" .. قرار مفاجئ من الأهلي ضد "خليفة عمر السومة"!

في خطوة غريبة من إدارة النادي الأهلي السعودي، قررت التخلص من عدد من اللاعبين الشباب في وقت تسمح اللوائح لكل نادٍ بالاستفادة من خمسة لاعبين يلعبون للفريق الأول والشباب في الموسم المقبل من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الأهلي يختتم معسكر النمسا بالتعادل أمام جراتسر

حسم التعادل الإيجابي (3-3) مواجهة الأهلي الودية أمام جراتسر النمساوي، في ختام معسكر الإعداد للموسم الجديد بالنمسا.

ثلاثية الراقي سجلها روجير إيبانيز، فهد الرشيدي وروبرتو فيرمينو.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى جدة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الهلال في كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر السعودي.