"تدمير ممنهج" .. قرار مفاجئ من الأهلي ضد "خليفة عمر السومة"!

استياء كبير من قرارات إدارة الأهلي الجديدة..

في خطوة غريبة من إدارة النادي الأهلي السعودي، قررت التخلص من عدد من اللاعبين الشباب في وقت تسمح اللوائح لكل نادٍ بالاستفادة من خمسة لاعبين يلعبون للفريق الأول والشباب في الموسم المقبل من دوري روشن السعودي.

الراقي لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما استغنى عن آلان سانت ماكسيمين معارًا لفنربخشه التركي، وهو ما أثار غضب الجماهير.

ويبدو أن الإدارة أمام ثورة جماهيرية جديدة، فوفقًا للصحفي وليد سعيد فقد وقع الأهلي مخالصة مالية مع مراد خضري؛ اللاعب الشاب الملقب بـ"خليفة عمر السومة"، بجانب مخالصة زيد العنزي أيضًا.

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هذه الأنباء تسببت في غضب كبير من الجماهير، الذي استاء من الاستغناء عن اللاعبين الشباب دون السعي لإعارتهم والاستفادة ماليًا من ورائهم مع منح فرصة لتقييمهم وعودتهم من جديد إذا أثبتوا أنفسهم.

علي سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد المعترضين: "أقسم بالله النادي ذا بيجيب أجلي، أجل الأسمري وباسط يستمرو والشباب اللي قابل للتطوير يطلع!!!"، فيما علق آخر: "وبالعبيد والحمد والعاهات باقي، هذا اللي فالح فيه الفشلة، تدمير ممنهج"، قبل أن يضيف ثالث: "لماذا ؟ لماذا ؟ لاعب واعد وأفضل من النابت والرشيدي ودارسي . من الذي يدير الأمور بالأهلي ؟ هل هو يريد الخير ، لاعبين مستقبل مثل مراد وزيد العنزي ماتستفيد منهم وبكرة تبحث عنهم . لايوجد بالأهلي أحد يفهم بالكرة".