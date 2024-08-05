كواليس وأسرار صادمة وراء "تأخر" الأهلي في التعاقدات الصيفية

موسم شاق ينتظر النادي الأهلي في 2024-25..

تعيش جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حالة توتر كبيرة حاليًا؛ بسبب الفشل في التعاقد مع أي صفقة رسمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يستهل موسمه الجديد 2024-2025، بكلاسيكو سعودي كبير أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، مساء يوم الإثنين، عن كواليس صادمة وراء "تأخر" الفريق الأهلاوي، في التعاقد مع أي صفقة، خلال الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أعلنت وجود "اختلاف" في الرأي بين أصحاب القرار بالنادي الأهلي، حول صفقات العناصر الأجنبية "تحت 21 سنة"؛ ما تسبب في عدم تقديم عروض رسمية، حتى اللحظة.

وفجّرت الصحيفة مفاجأة كبرى عن ميركاتو الأهلي؛ بتأكيدها على أن إدارة شركة النادي، تركت أمر اختيار "بديل" الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى لجنة الاستقطابات السعودية.

جدير بالذكر أن ماكسيمين انتقل في الميركاتو الصيفي الحالي، من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.