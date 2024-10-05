أخبار الأهلي اليوم | غرفة الملابس "تحمي" يايسله .. والصراع يشتد مع كبار أوروبا من أجل صلاح!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 5 أكتوبر 2024.
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الأهلي يتحفز لتحطيم سلسلة الهلال الذهبية بمطرقة إيفان توني!
رفع النادي الأهلي السعودي راية التحدي في وجه الهلال وجماهيره، قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في دوري روشن.
محادثات جادة .. عملاق السعودية يقطع الطريق على ليفربول وباريس سان جيرمان لخطف محمد صلاح
أصبح مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حديث الساعة في وسائل الإعلام الإنجليزية مع قرب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.
"الجميع يعلم انتمائي لهذا النادي" .. إجابة مفاجئة من وليد الفراج للهروب من فخ فريقه المفضل
فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، أبواب الجدل في برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، عندما طرح للنقاش، قضية انتماءات المسؤولين عن الرياضة في السعودية.
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"جدة كذا هلال وبحر" .. الهلال يرسل إشارة تحذير للأهلي قبل الكلاسيكو!
تترقب جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
إدوارد ميندي يعترف بـ"فشل مهمته" قبل كلاسيكو الهلال .. وإدارة "الجوهرة" تمنع جماهير الأهلي من هذا الأمر!
علق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على "غيابه" عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال.
"مفاوضات سعودية متوقعة!" .. مفاجأة جديدة عن بول بوجبا بعد تقليص عقوبة إيقافه
تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي، أفضل خبر في مسيرته الكروية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بتقليص فترة إيقافه بسبب "المنشطات"، من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط.
ماتياس يايسله "يحتمي" بغرفة الملابس .. سر تأخير إقالة مدرب الأهلي ومصيره من كلاسيكو الهلال!
تسود حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي، حول مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة القمة المُرتقبة أمام الهلال، مساء (السبت)، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.
فيديو | بعد غياب إدوارد ميندي .. جماهير الأهلي تحاصر عبدالرحمن الصانبي بسبب الهلال وتوجه رسالة له!
ردت جماهير النادي الأهلي، على "الصدمة" التي ضربت الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال، مساء غدٍ السبت.
بشخصية كارتونية شهيرة .. الأهلي يكشف عن مفاجأة جماهيره في كلاسيكو الهلال ويوجه رسالة لهم!
كشف النادي الأهلي، النقاب عن لوحة فنية رائعة ستتزين بها مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه بالهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
"في انتظار تأكيد الأهلي" .. مفاجأة من السنغال عن مدة غياب إدوارد ميندي بسبب الإصابة!
يبدو أن "إصابة" النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أقوى من المتوقع؛ حيث قيل في البداية إنها بسيطة، ولا تستدعي القلق.
"كنت الأفضل ولا أقارن بميتروفيتش ورونالدو" .. نجم الأهلي السابق يتحدث عن فترته في السعودية!
بالنظر إلى القوة الهجومية، فإن الثنائي كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش، نجمي النصر والهلال، يأتيان على رأس أبرز النجوم في دوري روشن السعودي، خاصة بعدما تسابق اللاعبان على جائزة الهداف في الموسم الماضي، قبل أن ينتزع رونالدو الجائزة برقم قياسي تاريخي.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.