أخبار الأهلي اليوم | غرفة الملابس "تحمي" يايسله .. والصراع يشتد مع كبار أوروبا من أجل صلاح!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 5 أكتوبر 2024.

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رفع النادي الأهلي السعودي راية التحدي في وجه الهلال وجماهيره، قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في دوري روشن.

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أصبح مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حديث الساعة في وسائل الإعلام الإنجليزية مع قرب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، أبواب الجدل في برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، عندما طرح للنقاش، قضية انتماءات المسؤولين عن الرياضة في السعودية.

تترقب جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

علق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على "غيابه" عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال.

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تلقى النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي، أفضل خبر في مسيرته الكروية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بتقليص فترة إيقافه بسبب "المنشطات"، من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط.

تسود حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي، حول مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة القمة المُرتقبة أمام الهلال، مساء (السبت)، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

ردت جماهير النادي الأهلي، على "الصدمة" التي ضربت الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال، مساء غدٍ السبت.

كشف النادي الأهلي، النقاب عن لوحة فنية رائعة ستتزين بها مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه بالهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

يبدو أن "إصابة" النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أقوى من المتوقع؛ حيث قيل في البداية إنها بسيطة، ولا تستدعي القلق.

بالنظر إلى القوة الهجومية، فإن الثنائي كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش، نجمي النصر والهلال، يأتيان على رأس أبرز النجوم في دوري روشن السعودي، خاصة بعدما تسابق اللاعبان على جائزة الهداف في الموسم الماضي، قبل أن ينتزع رونالدو الجائزة برقم قياسي تاريخي.

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.