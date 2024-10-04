"في انتظار تأكيد الأهلي" .. مفاجأة من السنغال عن مدة غياب إدوارد ميندي بسبب الإصابة!

المشاكل تحاصر النادي الأهلي..

يبدو أن "إصابة" النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أقوى من المتوقع؛ حيث قيل في البداية إنها بسيطة، ولا تستدعي القلق.

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ميندي البالغ من العمر 32 سنة، تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل قمة الأهلي والقادسية، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وغاب الحارس السنغالي عن لقاء القادسية، ثم القمة العربية في بطولة النخبة الآسيوية أمام الوصل الإماراتي؛ وسط شكوك عن مصيره قبل كلاسيكو المملكة الكبير، ضد عملاق الرياض الهلال.

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وعلى الرغم من أن بعض التقارير السعودية، أشارت إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، لمعرفة إمكانية مشاركته أمام الهلال من عدمها؛ إلا أن صحيفة "Taggat" السنغالية، فجرت مفاجأة كبرى عن مدة غياب ميندي.

الصحيفة أعلنت مساء اليوم الجمعة، غياب إدوارد ميندي عن الملاعب، لمدة تصل إلى 4 أسابيع "شهر كامل"؛ بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، قرر استبعاد حارس مرمى الأهلي، من قائمة "أسود التيرانجا" في التوقف الدولي القادم؛ بعد أن تأكد من مدة غيابه، بسبب هذه الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.